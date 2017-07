Jason Denayer voelt zich gegijzeld door Manchester City

Door: Kristof Terreur

11/07/17

© photo news.

Jason Denayer voelt zich gegijzeld door zijn werkgever, Manchester City. De Rode Duivel (22) heeft al een tijdje een persoonlijk akkoord met Lyon, maar de Engelse topclub duwt hem richting satellietclub Girona in Spanje. "Liever ga ik daar niet naartoe", zegt Denayer in Sport/Voetbal Magazine.



De verdediger is duidelijk over de Spaanse promovendus, sinds kort in de portefeuille van de City Group. Het is alsof hij met het interview een vertrek probeert te forceren. "Girona is niet wat ik zoek", zegt Denayer. "City wil me niet verkopen, of alleen aan onmogelijke voorwaarden: een terugkoopclausule voor bijna dezelfde prijs als de verkoop. Lyon zou de ideale plek voor mij zijn. De club en ikzelf zijn er uit, maar City stelt zijn veto en dringt aan op Girona. We zien wel wat er de komende weken gebeurt. Als de situatie niet opgelost raakt, zal ik naar Girona gaan, maar niet van harte."



City brak vorige zomer het contract van Denayer met vijf jaar open, maar niet alle beloften werden ingewilligd. De Citizens pushten hem eind vorige zomer ook al richting Sunderland. Een overgang waar hij niet 100 procent achter stond. "Er heerste een sfeertje zoals op het einde van het schooljaar. Iedereen vertrok naar zijn nieuwe bestemming. Uiteindelijk hoor je dat jij naar Sunderland moet, waar je een heel jaar tegen de degradatie moet spelen. Dan ben je natuurlijk niet zo blij, maar ik ging niet het hele seizoen zitten kniezen. Het had erger gekund."