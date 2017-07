"Hopelijk hebben ze je dit al vergeven": Lukaku en United worden herinnerd aan (voor ploeg) pijnlijk moment

TL

11/07/17 - 15u36

Lukaku legde er drie in het mandje tegen Man United. © rv.

video Ook West Bromwich Albion heeft zijn ex-spits Romelu Lukaku geluk gewenst voor zijn avontuur bij Manchester United. Maar de 'Baggies' konden het daarbij toch ook niet laten om een speciale video uit het verleden op te rakelen. In het filmpje is te zien hoe Lukaku een hattrick scoort tegen...Manchester United.

De beelden werden gemaakt in 2013, toen West Brom en Manchester United op The Hawthorns 5-5 gelijkspeelden. Lukaku stond drie keer aan het kanon in die spektakelmatch en dat was de club uit de Engelse West Midlands duidelijk nog niet vergeten. "Veel succes in Manchester, Romelu!", schrijft West Brom, dat Lukaku tussen 2012 en 2013 huurde van Chelsea, op Twitter. "Hopelijk hebben ze je deze hattrick al vergeven." Met zijn laatste treffer legde 'Big Rom' toen in minuut 86 de eindstand vast.