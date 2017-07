Bayern München neemt James Rodriguez over van Real Madrid

Door: redactie

11/07/17 - 14u08

© reuters.

Bayern München heeft zijn selectie versterkt met de Colombiaanse international James Rodriguez, zo maakte de Duitse recordkampioen vandaag bekend. De aanvallende middenvelder komt over van Real Madrid.

Bayern huurt de 25-jarige Rodriguez voor twee seizoenen. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen. Bayern München zou voor de uitleenbeurt 10 miljoen euro op tafel leggen. De afkoopsom zou 35 miljoen euro bedragen.



Rodriguez moet alleen nog zijn medische testen afleggen alvorens hij zijn handtekening zet. Zondag vertrekt hij met zijn nieuwe ploegmaats voor een twaalfdaagse trip naar China en Singapore.



James Rodriguez verhuisde na het WK van 2014, waar hij topschutter werd, van AS Monaco naar Real Madrid. Bij de Koninklijke, dat 80 miljoen voor hem betaalde, was de Colombiaan door de grote concurrentie echter nooit een onbetwiste titularis. Vorig seizoen scoorde hij acht competitiegoals voor Real in 22 wedstrijden.