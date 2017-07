Klopp weigert te bevestigen dat Mignolet nummer 1 blijft

De voetbalredactie

11/07/17 - 12u42

Mignolet versus Karius (l). © reuters.

Hij wil geen twijfel zaaien, maar doet het toch. Liverpool-coach Jürgen Klopp weigert voorlopig te bevestigen of Simon Mignolet aan het seizoen begint als nummer één. "Het is zoals het is", zei de Duitser. "Er is nog niks beslist. Mijn drie keepers kunnen me de komende weken tonen hoe goed ze wel zijn. Ik wil geen twijfel zaaien, zodat ook zij gaan twijfelen. We hebben fantastische keepers. En we hadden een goed doelmannenjaar. Ja, het was een beetje moeilijk voor Loris Karius, maar ik ben er zeker van dat hij ook zijn aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van Simon. En Danny Ward heeft een fantastisch seizoen achter de rug bij Huddersfield. Ze moeten zich alle drie bewijzen en dan zullen we beslissen."



Mignolet speelde een sterk jaar bij Liverpool, ondanks een onverwachte periode op de bank. Klopp heeft nog altijd een voorliefde voor Karius, een Duitse doelman die op zijn voorspraak naar Anfield kwam. Mignolet had met knappe reddingen een groot aandeel in het Champions Leagueticket.