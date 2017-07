Gertjan Verbeek is ontslagen als coach bij VfL Bochum

Door: redactie

De Duitse voetbalclub VfL Bochum heeft Gertjan Verbeek ontslagen. Hoewel zijn contract nog doorliep tot 2018, heeft de tweedeklasser besloten afscheid van de Nederlandse trainer te nemen.

"Het tijdstip voor deze beslissing komt voor velen ongetwijfeld als een verrassing. De kwaliteiten van Verbeek zijn onomstreden, maar na diverse gesprekken met de raad van toezicht en het bestuur zijn we tot het besluit gekomen dat we met een andere trainer verder willen om ons doel te bereiken. Het verschil van inzicht over de te volgen koers is nu te groot", licht technisch directeur Christian Hochstätter op de website toe. Ismail Atalan, trainer van derdeklasser Sportfreunde Lotte, wordt genoemd als opvolger.



Verbeek ging in december 2014 aan de slag bij Bochum. Begin 2016 tekende hij voor twee jaar bij. Maar hij slaagde er afgelopen seizoen niet in met de club te promoveren. Bochum eindigde als negende in de eindstand. In het seizoen 2015-2016 werd de club vijfde.



Verbeek was in Duitsland eerder werkzaam bij 1. FC Nürnberg. Hij moest daar in april 2014 vanwege tegenvallende resultaten voortijdig vertrekken. In Nederland was hij coach bij Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord en AZ.



Bij Bochum begon de 54-jarige Nederlander vorige maand aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij de eerste training maakte Verbeek zich niet populair bij de clubleiding en de fans omdat hij de training had vervroegd. Hoewel Verbeek van mening was dat hij niets verkeerds had gedaan, kwam de aanhang te laat bij de training.