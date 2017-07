Big, bigger, biggest: Lukaku weet wat gedaan bij United (en Zlatans permissie heeft hij al)

Kristof Terreur

Man United rolde letterlijk de rode loper uit voor Romelu Lukaku. "Een grote persoonlijkheid, een grote speler", zei Mourinho. "Het is een evidentie dat hij zijn carrière wil voortzetten bij de grootste club." Lukaku is de nieuwe nummer 9, met permissie van Zlatan.

Bij Everton speelde hij nog met het nummer 10. Na het vertrek van Rooney in de omgekeerde richting was dat bij United ook beschikbaar, maar Lukaku koos voor het nummer '9'. Eén dat hij erft van Zlatan en vroeger de shirts van McClair, Cole, Berbatov, Falcao en co sierde. "Ik vraag mijn moeder altijd om het nummer", zegt hij. "Bij Everton had ik 10, omdat het haar verjaardag is. De tiende oktober. De tiende van de tiende maand. Hier koos ik voor '9', omdat ik een spits ben. Ik heb Zlatan ook om toestemming gevraagd (hij heeft geen contract meer bij United, maar revalideert er nog wel, red.). Ik moet hem bedanken, omdat ik zijn nummer mag overnemen."



Lukaku kijkt er vooral naar uit om eindelijk in de Champions League te spelen. In die acht seizoenen als profvoetballer speelde hij nog geen seconde in de meest prestigieuze Europese competitie. Lukaku: "Eindelijk! Ik heb er nog nooit van mogen proeven, maar wil meedoen voor de prijzen. Het WK is mooi, het EK ook, maar van de Champions League heb ik altijd gedroomd. Wisten wij vroeger veel of we met België ooit een talentvolle generatie zouden hebben. Ik wil zoveel goals maken als ik kan. En elke dag beter worden. Bij een grote club moet je je als een grote speler gedragen. Er elke week opnieuw staan."



