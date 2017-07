Dries Mertens pakt op training Napoli uit met kortgeschoren coupe: "Er is niemand die weg wil uit Napels"

MH

Een nieuw seizoen vraagt om een nieuw kapsel, moet Dries Mertens gedacht hebben. De Rode Duivel verscheen gisteren op training van Napoli op het veld met een frisgeschoren coupe. Vandaag blikte onze landgenoot in een interview in de Gazzetta dello Sport dan weer vooruit op het nieuwe seizoen bij de Azzurri. "Dit is een heel sterk team. Wij gaan een mooie toekomst tegemoet."

Wervelt Dries Mertens ook het komende voetbalseizoen door de Serie A? 'Driesje' ontpopte zich afgelopen jaar tot dé man bij de Napolitanen en lukte liefst 28 treffers in de Italiaanse competitie. Prijzen leverde dat evenwel niet op. "We zullen hard moeten werken zodat we niet dezelfde fouten maken als op het einde van het vorige seizoen", stelt Mertens. "We speelden nochtans het beste voetbal van alle ploegen. Maar dit kan hét seizoen van Napoli worden. We zullen dan wel goed met de druk moeten omgaan."



In Napels dromen ze al jaar en dag van een eerste landstitel sinds 1990. "We hebben een jonge ploeg, maar als wij als een echt team spelen en de concurrentie eens punten laat liggen... Deze ploeg heeft in elk geval een geweldige toekomst in het verschiet. Iedereen staat als een blok achter coach Maurizio Sarri. Het is een genot om voor hem te spelen. Als ik ooit besluit om trainer te worden, wordt hij mijn inspiratiebron." Lees ook Dries Mertens geniet van een pintje én van het gezelschap van Kat op Rock Werchter

