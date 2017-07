Poppen gaan helemaal aan het dansen nadat Braziliaanse club voor het eerst in 44 jaar verliest van grote rivaal (met dode tot gevolg)

MH

9/07/17 - 19u00 Bron: thesun.co.uk

© getty.

video

De altijd zwaarbeladen derby tussen Vasco da Gama en Flamengo is gisteren volledig uit de hand gelopen, met alle gevolgen vandien. De fans van Vasco da Gama konden de eerste thuisnederlaag tegen de grote rivaal in 44 jaar (0-1) maar moeilijk verkroppen en raakten slaags met de bezoekende fans. Eén man werd zelfs geschoten in de borst en overleed onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Twee anderen kregen kogels in het been, maar mochten inmiddels het ziekenhuis verlaten.