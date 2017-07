Nederlandse voetbalster Sylvia Nooij overleden

Door: redactie

9/07/17

De Nederlandse voetbalster Sylvia Nooij, oud-speelster van ADO Den Haag, is op 32-jarige leeftijd overleden. Een woordvoerder van de club bevestigde zondag het overlijden van de verdedigster, die zes keer voor het Nederlands elftal uitkwam. Volgens de Nederlandse omroep NOS kreeg Nooij zaterdag een epileptische aanval en heeft ze die niet overleefd.

Nooij speelde in Amsterdam bij Buitenveldert en bij Ter Leede uit Sassenheim. In 2007 maakte ze de overstap naar ADO Den Haag, waar ze een keer landskampioen werd en twee keer de KNVB-beker won. In 2009 maakte ze haar debuut voor Oranje, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada.



"Dit nieuws komt keihard aan en is moeilijk te bevatten", aldus Sarina Wiegman, de huidige bondscoach van de Nederlandse vrouwen, tegenstandsters van de Red Flames op het EK vrouwenvoetbal. "Ik heb vele jaren met Sylvia samengewerkt bij Ter Leede en ADO Den Haag. Ook een groot deel van de selectie kende Sylvia goed. We zijn geschokt en verdrietig. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe."