Tweede keer goede keer voor Odjidja: transfer naar Olympiakos is rond

Niels Vleminckx

9/07/17 - 15u46

© rv.

Vadis Odjidja heeft zijn gewilde transfer beet. Nadat hij een overgang naar Krasnodar zelf had afgehouden, tekent de middenvelder nu voor het Olympiakos van Besnik Hasi. De Grieken betalen zo'n 3 miljoen.

Besnik Hasi heeft eindelijk wat hij wil: een oude bekende die hem en zijn nieuwe club Olympiakos naar de Champions League kan loodsen. Vadis Odjidja dus. De man die Hasi vorig jaar al persoonlijk naar Legia Warschau had gehaald. Odjidja zelf wilde zijn knappe seizoen in Polen verzilveren met een overstap naar een grotere club. Krasnodar kwam vorige week aankloppen, maar de Russen wilden de zaak snel-snel afhandelen, wat niet naar de zin van Odjidja was. Een kleine week later kiest Odjidja dus zélf zijn nieuwe bestemming. Olympiakos betaalt zo'n 3 miljoen euro. De 28-jarige middenvelder krijgt er een mooi salaris - Griekse bronnen spreken van 1,3 miljoen euro. Odjidja tekent voor drie seizoenen bij de nieuwe club van Besnik Hasi, die op stage is in België.