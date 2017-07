'Glory Glory Man United': dit wordt de nieuwe thuishaven van Romelu Lukaku

Dries Mombert

8/07/17 - 13u41

© photo news.

Met een nieuwe recordtransfer wordt Romelu Lukaku dan toch een speler van Manchester United. De Engelse topclub mag zich zowel financieel als sportief onder de beste voetbalploegen ter wereld rekenen en gaat prat op een rijke geschiedenis. Een portret van Lukaku's nieuwe club.

Rijkste club ter wereld: omzet van 300 miljard euro Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar Manchester United heeft zijn topspits beet. Niet Chelsea, maar de 'Mancunians' gaan met Romelu Lukaku lopen. De ploeg uit Noord-Engeland zwaaide met een zak vol ponden en dat is op zich geen verrassing.



Volgens zakenblad Forbes is de club van coach José Mourinho de meeste valabele voetbalclub ter wereld. Met een jaarlijkse omzet van ruim 3 miljard euro steekt United Spaanse grootmachten Real Madrid en Barcelona makkelijk naar de kroon.



Reken daarbij nog eens een gigantisch inkomen uit tv-gelden en een transferbudget van boven de 500 miljoen euro en u begrijpt al snel waarom de 'Mancunians' met schijnbaar gemak een slordige 85 miljoen euro opdiepen voor Romelu Lukaku. © getty.

Traditie van recordtransfers Hoewel Lukaku nu de duurste Belgische voetballer aller tijden wordt, is hij dat bij Manchester United allerminst. Afgelopen zomer telde United nog zo'n 105 miljoen euro neer voor Lukaku's maatje, Paul Pogba. De Fransman kwam toen over van Juventus en blijft tot vandaag de duurste inkomende transfer van 'The Red Devils'.



Naast de absurde bedragen voor Pogba en Lukaku toonde United in het verleden ook al niet vies te zijn van wat spierballengerol met de portefeuille. Zo haalde de club in 2014 Angel Di Maria weg bij Real Madrid voor een 'prijsje' van 76 miljoen euro.



Vervolledigen verder nog de top vijf van duurste inkomende transfers bij de 'Mancunians': Anthony Martial (58 miljoen euro in 2015) en Rio Ferdinand (44 miljoen euro in 2002). © getty.

Schitteren in het 'Theatre of Dreams'? De ploeg is sinds 2005 in handen van Amerikaanse eigenaars, maar voorzitter Malcolm Glazer houdt vast aan de waarden van de traditieclub. Zo blijft United voetballen in het mythische Old Trafford.



Lukaku kan zo voor de ogen van ruim 76.000 supporters zijn eigen dromen waarmaken in het 'Theatre of Dreams'. Naar goede gewoonte schalt daar 'Glory Glory Man United' door duizenden kelen. Benieuwd of onze Rode Duivel er straks even vlot over de tongen gaat.



Voor de nieuwsgieren onder ons blijft het wel een utopie om Lukaku er aan het werk te zien. Om binnen te geraken op Old Trafford moet u in het bezit zijn van een seizoenskaart met een minimale waarde van 650 euro. Daarna betaalt een supporter er voor de goedkoopste plaatsen zo'n 20 euro per wedstrijd. © getty.

Rijke geschiedenis met beroemde managers als Busby en Ferguson Naast een enorm financieel vermogen en een al even grote supportersbasis heeft United een nog indrukwekkendere geschiedenis. De Engelse club werd opgericht in 1878 en staat geboekstaafd als de meeste succesvolle voetbalploeg uit de Engelse geschiedenis.



Met 20 titels, 12 FA Cups en drie Champions League-eindzeges oogt het palmares van de Engelse topclub bijzonder mooi. De 'Mancunians' behuisden door de jaren heen dan ook een rist topspelers: Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona, Peter Schmeichel, David Beckham en Cristiano Ronaldo om er maar enkele te noemen.



De glorieperiodes van de club vallen ook niet toevallig samen met de regeertijd van twee illustere managers. Matt Busby maakte van United een Europese topclub, ondanks een vliegtuigramp die bijna de hele spelerskern het leven kostte in 1958.



Na een mindere periode tijdens de jaren zeventig zwaaide Alex Ferguson dan weer de Noord-Engelse plak vanaf 1986. De Schot zette het team naar zijn hand en pakte met jeugdspelers als Gary Neville, Ryan Giggs en Paul Scholes de ene prijs na de andere. In een periode van meer dan 25 jaar eindigde United zo nooit buiten de top drie in de Engelse competitie. © AFP.