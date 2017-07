Besnik Hasi haalt ex-Rouche Mehdi Carcela naar Olympiakos

MH

7/07/17 - 22u05 Bron: Belga

© rv.

Olympiakos heeft vandaag de komst van Mehdi Carcela aangekondigd op de clubwebsite. De Griekse landskampioen neemt de 28-jarige Marokkaan over van het Spaanse Granada, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Primera Division. Details over de contractduur of transfersom werden niet bekendgemaakt.