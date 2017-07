Dedryck Boyata drie maanden buiten strijd met knieblessure

MH

Dedryck Boyata zal zo'n drie maanden aan de kant moeten staan door een blessure aan het mediale ligament van zijn knie. Dat bevestigde zijn Schotse club Celtic vandaag op de clubwebsite. Boyata liep de blessure dinsdag op tijdens een oefenwedstrijd tegen het Tsjechische Slavia Praag en mist zo de voorrondes van de Champions League.

"Jammer genoeg heeft Dedryck dinsdagavond een knieblessure opgelopen en het ziet er naar uit dat hij zo'n drie maanden buiten strijd zal zijn met een blessure aan het mediale ligament aan de binnenkant van zijn knie", verklaarde de assistent-coach van Celtic, Chris Davies. "Hij blokkeerde zijn knie toen hij de bal naar achter trok om een pass in te spelen. Het is zeer teleurstellend voor Dedryck, want hij deed het de voorbije maanden zeer goed voor ons. Hij verkeerde in een goede vorm en werd ook opgeroepen voor de nationale ploeg."



Basispion in Glasgow

De 26-jarige Boyata maakte in de zomer van 2015 de overstap van Manchester City, waar hij maar sporadisch speelkansen kreeg. Bij Celtic werd Boyata aanvankelijk afgeremd door blessures, maar afgelopen seizoen was hij na de winterstop niet meer weg te denken uit het elftal van coach Brendan Rodgers. Zo scoorde hij als centrale verdediger vijf doelpunten in zeventien wedstrijden voor de ongeslagen Schotse landskampioen. Bij de Rode Duivels wist Boyata al drie caps te verzamelen.