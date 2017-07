"Beste vriend" van Defoe verliest de strijd tegen kanker op amper zesjarige leeftijd

MH

Bradley Lowery vocht bijna vijf jaar tegen kanker © pro shots.

Bradley Lowery, boezemvriend van Engels international Jermain Defoe, is niet meer. Dat trieste nieuws stuurden zijn ouders vandaag de wereld in via de sociale media. "Mijn dappere jongen is vandaag naar de hemel gegaan. Hij is gestorven in de armen van zijn mama en papa, omringd door familie."



Bij Bradley werd in 2013 neuroblastoom ontdekt. Dat is een zeldzaam en kwaadaardig kankergezwel, dat vooral voorkomt bij jonge kinderen. Na een gevecht van bijna vijf jaar laat de strijdvaardige Bradley het leven op amper zesjarige leeftijd. Het jongetje was een hevige fan van Sunderland en veroverde met zijn glimlach ieders hart in de Premier League.