Licht aan het eind van de tunnel: Duitse wereldkampioenenmaker mag weer voetballen

Mario Götze, de man die Duitsland in 2014 naar de wereldtitel trapte, mag eindelijk weer meetrainen bij Borussia Dortmund. De Duitse international zag het voorbije voetbalseizoen in rook opgaan door problemen met zijn stofwisseling en viert na meer dan een half jaar inactiviteit eindelijk zijn rentree.

Het was Götze zelf die de wereld op de hoogte bracht van het goede nieuws. In een uitgebreid Facebookbericht bedankte de 25-jarige middenvelder zijn club, familie en fans.



"Zoals jullie weten, kampte ik het afgelopen jaar met de gevolgen van een stofwisselingsziekte. Hierdoor kon ik niet voetballen en moest ik me toeleggen op mijn fysieke herstel. Ik ben dan ook uitermate blij te mogen aankondigen dat ik in de derde fase van mijn herstelprogramma ben beland."



"Het betekent niets minder dan dat ik de komende dagen eindelijk weer mijn ploegmaten kan vervoegen op het trainingsveld. Ik wel mijn club en ploegmaats bedanken en uiteraard ook de fans. Jullie hebben me de steun gegeven om me hier doorheen te slaan."