Arsenal breekt transferrecord voor Lacazette

5/07/17 - 18u37 Bron: Belga

Arsenal heeft vandaag de transfer van spits Alexandre Lacazette afgerond. De Fransman komt over van Olympique Lyon en tekende in het Emirates Stadium een langdurig contract waarvan de exacte duur niet werd bekendgemaakt. Met de transfer zou volgens diverse Engelse bronnen 53 miljoen euro gemoeid zijn. Dat is een zo'n vijf miljoen meer dan de Londenaars vier jaar geleden voor Mesut Özil aan Real Madrid spendeerden.

De 26-jarige Lacazette was zeer begeerd op de transfermarkt. Arsenal was al enkele weken bezig met het afronden van de transfer en slaagde hier nu eindelijk in.



Lacazette is een jeugdproduct van l'OL en maakte zijn debuut in het eerste elftal van de Zuid-Franse club in mei 2010. Sindsdien kwam de 11-voudig Frans international tot 275 wedstrijden in de hoofdmacht van Lyon, waarin hij 129 goals scoorde.