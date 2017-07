Barça bevestigt: Lionel Messi verlengt contract tot 2021

Door: redactie

5/07/17 - 12u00 Bron: Belga

© photo news.

Lionel Messi verlengt zijn medio volgend jaar aflopend contract bij FC Barcelona tot 2021. Dat bevestigt Barça in een mededeling op zijn website.

"In de komende weken zal de Argentijnse ster een nieuwe overeenkomst ondertekenen die hem voor de komende vier jaar bij de club zal houden", zo klinkt het. Messi is momenteel op huwelijksreis en wordt nog niet meteen in Catalonië verwacht. Volgens sportkrant Marca, die het nieuws gisteravond al uitbracht, werd er een afkoopsom van 300 miljoen euro overeengekomen.



"De club is heel blij met de verlenging en de toezegging van Messi, de beste speler in de geschiedenis", is Barça trots. "Hij heeft zijn hele profcarrière bij FC Barcelona gespeeld en heeft het team naar buitengewone successen geleid, nooit eerder vertoond in het mondiale voetbal."



De 30-jarige Messi speelt al sinds 2000 voor FC Barcelona en is er met 507 doelpunten in 583 wedstrijden topschutter aller tijden. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal won met de club acht landstitels en vier keer de Champions League. "Maar daar stopt het niet voor Leo Messi. De Argentijn zit in één van de beste periodes van zijn carrière en heeft nog veel te geven. Dat klinkt als muziek in de oren van alle fans van Barça, die zich voor minstens nog eens vier jaar zullen kunnen verwonderen over zijn grootsheid", besluit FC Barcelona.