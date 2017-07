Jaap Stam verlengt contract bij Reading tot 2019

Bewerkt door: PL

4/07/17 - 20u44 Bron: anp/belga

© getty.

De Nederlandse coach Jaap Stam heeft zijn contract bij Reading verlengd tot medio 2019, zo maakte de club uit de Engelse Championship vandaag bekend.

Ook zijn Nederlandse assistenten Andries Ulderink en Said Bakkati tekenden bij voor twee seizoenen.



Reading, afgelopen seizoen derde in de Engelse tweede klasse, verloor eind mei de promotiewedstrijd tegen Huddersfield Town na strafschoppen. Het is van het seizoen 2012-2013 geleden dat de club nog in de Premier League speelde.



"Jaap Stam heeft vorig seizoen alle verwachtingen overtroffen. Reading eindigde op de derde plaats. Dat staat in schril contrast met de 19de en 17de plaats in de twee seizoenen voordien", klinkt het op de clubwebsite. "Het voorbije seizoen evenaren wordt extreem moeilijk, maar Jaap Stam zal het voortouw nemen in de strijd. En hij houdt niet van verliezen."



Stam, die op 17 juli zijn 45ste verjaardag viert, speelde 67 wedstrijden voor Oranje. De voormalige centrale verdediger kwam onder meer uit voor PSV, Ajax, Manchester United en AC Milan.