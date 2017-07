Deze foto van Turkse Barça-ster doet de ronde en daar zijn ze in Catalonië niet echt blij mee

YP

4/07/17 - 11u13

Op 12 juli hervat FC Barcelona de trainingen, maar Arda Turan heeft met nog een dikke week voor de boeg al kwaad bloed gezet bij een aanzienlijk deel van de Catalaanse aanhang. De reden: bovenstaande foto, waarop de Turkse flankaanvaller blijkbaar nog wat extra kilootjes meesleurt. Terwijl het merendeel de 30-jarige Turan op Twitter neersabelt, klinkt het bij anderen dan weer dat er 'PhotoShop' is aan tepas gekomen. In elk geval: flatterend is bovenstaand beeld niet...