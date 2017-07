Ex-Standard-middenvelder aangehouden nadat hij agent 21 dagen werkonbekwaam sloeg

YP

4/07/17

De Malinese international Sambou Yatabaré, die in 2015 een half seizoen voor Standard aantrad, is zondagavond in Frankrijk aangehouden. Hij wordt ervan verdacht zich op gewelddadige wijze tegen een politieagent gekeerd te hebben op een parking van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Dat melden verschillende bronnen aan het Franse persagentschap AFP.