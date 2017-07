Herkent u hem nog? Barça-vedette Gerard Piqué kiest voor volledig nieuwe look

TL

video De Primera Division ligt al een tijdje stil, maar dat betekent niet dat Gerard Piqué niet aan voetbal denkt. De verdediger van FC Barcelona deelde op Twitter een filmpje waarin te zien is hoe hij samen met onder anderen zijn ploegmaats Sergio Busquets en Jordi Alba in een privéjet naar Beiroet vliegt om er een wedstrijd voor het goede doel te spelen. Maar meer nog dan het mooie gezelschap waarmee de Catalaan afzakt naar Libanon, hebben de volgers van Piqué het over zijn nieuwe look. De verdediger koos voor een opvallend kort kapsel en hij liet zijn baard staan. Benieuwd wat vrouwlief Shakira ervan vindt...