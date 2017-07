Van een superfan gesproken...

Maarten de Boer

Vandaag begint het Nederlands elftal onder 19 in Georgië aan het EK. Aan steun kent het elftal geen gebrek. Georgiër Aram Arutinyan (45) is misschien wel de grootste Oranjefan ter wereld.

Aram is een opvallende verschijning in Georgië. Altijd gekleed in één van zijn 45 Oranjeshirts en het lichaam vol met tatoeages die verwijzen naar Nederland, onder andere van zijn favoriete elftal aller tijden op zijn rug. Wanneer je hem iets over zijn liefde voor het Nederlands elftal vraagt, is hij niet te stoppen. Van elke wedstrijd weet hij bovendien moeiteloos op te noemen in welke minuut er is gescoord.



"Toen ik in 1988 Van Basten zag in de groepswedstrijd tegen Engeland, met zijn goals in de 44, 71 en 75e minuut, toen ben ik verliefd geworden op het Nederlandse voetbal", vertelt hij tot in detail. Sindsdien verzamelt hij alles. Zo heeft hij 5 plakboeken en meer dan 70 cassettebanden met wedstrijden van Nederland. Ook hangt zijn huis vol met posters, tot frustratie van zijn vrouw.



Supersupporter

De KNVB is bekend met 'die supersupporter', zoals de Georgiër in Zeist bekend staat. "Drie jaar geleden heb ik hem voor het eerst gezien", vertelt teammanager Wim van der Gaag. "Hij was op het vliegveld, kwam naar ons hotel en ging overal mee naar toe. Elke keer maar weer. Met z'n plakboeken en cassettebanden. Zelfs toen het Nederlands zaalvoetbalteam laatst hier in Georgië was, stond hij erbij.''



Dat Aram het als loodgieter niet op kan brengen om naar Nederland te komen en dat hij geen Nederlands spreekt, deert hem niet. Zijn liefde voor Nederland is alleen maar groter geworden. Hij is zelfs een fotoboek begonnen van succesvolle Nederlandse sporters, waarin ook een aantal willekeurige BN'ers terug te vinden zijn. "Zie je niet dat dit Kim van Kooten is?"



"Ik heb heel wat landen gezien, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", aldus Van der Gaag. Om Aram voor zijn steun te bedanken, heeft Maarten Stekelenburg hem een wedstrijdshirt overhandigd. Binnen de KNVB gaan er zelfs stemmen op om hem een keer een interland mee te laten maken. Aram is vooralsnog met andere dingen bezig. "Waarom zijn Kluivert en De Ligt niet mee?"