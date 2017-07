't Doet pijn om te zien: Ronaldinho zet Man U-legende te kijk met gewéldige panna

YP

3/07/17 - 09u48

video

Hij mag dan wel een dagje ouder worden, toch verleert Ronaldinho zijn streken niet. Dat bleek afgelopen weekend nog maar eens toen de Braziliaanse balvirtuoos het met de 'legendes' van FC Barcelona opnam tegen die van Manchester United. Hij werd op de huid gezeten door Jesper Blomqvist, tot hij even besloot orde op zaken te stellen: met zijn zool sleepte hij de bal door de benen van die arme Zweed, om vervolgens uit te pakken met een 'no look pass' zoals dat dan heet. Uiteindelijk zou Blomqvist nog wel zijn gram halen, want United haalde het in het wedstrijdje met 3-1.