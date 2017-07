Ex-Bruggeling heeft het aan de stok met huidige werkgever vanwege exploten in het beachvolleybal

YP

Kent u Ivan Perisic nog? De Kroaat, in ons land bekend door zijn passages bij Roeselare en vooral bij Club Brugge, komt momenteel uit voor Inter Milaan, maar hij wordt flink het hof gemaakt door onder andere Manchester United. En er lijkt toch even een kink te zitten in de kabel in de relatie tussen Perisic en de blauw-zwarten. De flankaanvaller besloot vorige week eventjes de grasmat in te ruilen voor het zand om er aan beachvolleybal te doen en dat vinden ze bij zijn Italiaanse werkgever niet bepaald tof. Zo zou hij volgens bepaalde media zelfs een boete riskeren voor zijn exploten in het beachvolley. Of het hem ook definitief naar de exit stuurt in Giuseppe Meazza, valt natuurlijk af te wachten.