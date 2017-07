Kenny Saief viert debuut voor Verenigde Staten tegen het Ghana van Acheampong

Bewerkt door: MH

Kenny Saief (l) in duel met de Ghanees Lumor Agbenyenu © epa.

De Verenigde Staten hebben vannacht in East Rutherford (Connecticut) Ghana met 2-1 verslagen in een oefeninterland ter voorbereiding van de CONCACAF Gold Cup, het grootste voetbaltoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

De Amerikanen, zonder verschillende basisspelers, kwamen in de 16e minuut op voorsprong via Dom Dwyer. De als Brit geboren spits lukte zo drie weken na zijn naturalisatie zijn eerste doelpunt voor de VS. Kellyn Acosta (51.) verdubbelde de score met een vrije trap. De Ghanese veteraan Asamoah Gyan lukte op het uur de aansluitingstreffer, eveneens met een vrije trap. Verder kwamen de Ghanezen niet.



Bij de VS vierde Kenny Saief zijn debuut. Hij mocht in de 71e minuut invallen. De in Florida geboren speler van AA Gent verkoos onlangs de 'Stars and Stripes' boven Israël. Eind maart 2016 maakte Saief nochtans zijn debuut voor het Israëlisch elftal in en tegen Kroatië. Twee maanden later speelde hij nog eens met de Israëliërs tegen Servië. De Verenigde Staten bleven echter een optie, aangezien het om oefenwedstrijden ging. De 23-jarige vleugelaanvaller is in het bezit van beide paspoorten, maar Saief legde bij de FIFA documenten neer die hem definitief aan het Amerikaanse voetbalelftal binden.



Anderlecht-vleugelspeler Frank Acheampong werd na 71 minuten naar de kant gehaald bij Ghana.



De Verenigde Staten bereiden zich momenteel voor op de Gold Cup. Dat toernooi wordt van 7 tot 26 juli afgewerkt in de VS. In de groepsfase nemen de Amerikanen het op tegen Panama, Martinique en Nicaragua.