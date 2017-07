Van Damme doet de monden in de Verenigde Staten openvallen met spijkerharde volley

DM

video Met een absolute wereldgoal heeft Jelle Van Damme nog eens zijn kunnen getoond voor LA Galaxy. De verdediger nagelde in de wedstrijd tegen San Jose een overgewaaide voorzet staalhard in doel, maar moest zich aan het slot van de partij wel nog verzoenen met de rol van antiheld.

Na slechts elf minuten zag Van Damme plots een vrije trap over het pak waaien. De verdediger nam het leer in één tijd op de voet en poeierde de 0-1 droogjes op het bord.



LA Galaxy leek daarmee op weg naar de overwinning, maar met twee doelpunten aan het slot van de wedstrijd werden de rollen alsnog omgedraaid in het voordeel van San Jose.



Van Damme zag zijn wereldgoal zo helaas teniet gedaan en dat zorgde voor frustraties. Na een eerdere gele kaart verloor hij ook na het laatste fluitsignaal even zijn zelfbeheersing. De actie kwam de 33-jarige Belg alsnog op een tweede geel te staan en daardoor moet Van Damme de volgende wedstrijd dus vanop de tribunes volgen.