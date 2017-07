Hartverscheurend: terminaal jongetje neemt in armen van Engels international afscheid

Manu Henry

Al bijna vijf jaar vecht Bradley Lowery tegen een agressieve vorm van kanker. Het jongetje was amper anderhalf toen de diagnose werd vastgesteld. Nu lijkt de dappere Bradley de oneerlijke strijd te verliezen. "Hij wou per se een feestje geven met zijn vriendjes en vriendinnetje. Ze gaven mekaar voortdurend knuffels. Later op de avond kwam ook zijn beste vriend Jermain Defoe nog langs."

"Bradley is momenteel heel zwak en heeft moeilijkheden met ademen, maar hij blijft vechten", deelde de familie van het jongetje mee op de officiële Facebook-pagina. "Hij wou graag een feestje geven met familie, zijn vriendjes en zijn vriendinnetje Poppy. Ze lagen op bed en gaven mekaar voortdurend knuffels. Ik denk dat het zijn manier was om afscheid te nemen."



Later op de avond kwam ook zijn beste vriend en topvoetballer Jermain Defoe langs. "Het was hartverwarmend om te zien hoe Bradley daarop reageerde. Hij lag daar uren, terwijl hij constant knuffels kreeg. Bradley was altijd erg op zijn gemak in zijn bijzijn."



De familie van Bradley meldde onlangs nog dat er hem weinig tijd rest. "Nogmaals bedankt voor al jullie steun. Ondanks het feit dat we enorm veel berichtjes krijgen, zullen we ze allemaal lezen. Jullie woorden betekenen erg veel voor ons", klinkt het emotioneel.