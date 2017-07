Nike sluit meerjarige deal met Tottenham

Door: redactie

Nike is ook de komende jaren kledingsponsor van Tottenham Hotspur. Het bedrijf heeft een meerjarige overeenkomst gesloten met de Engelse topclub, die afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Premier League.



"We zijn erg blij met deze overeenkomst. Met de verhuizing naar een nieuw stadion breekt een nieuwe periode aan voor onze club en zullen we alleen maar verder groeien'', aldus voorzitter Daniel Levy.



Hoeveel geld met de deal gemoeid is, melden beide partijen niet. Volgens Engelse media gaat het om een bedrag van 25 miljoen pond, omgerekend 28,5 miljoen euro, per jaar.