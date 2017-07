Lionel en Antonella Messi geven elkaar jawoord met innige kus

Bewerkt door: PL

1/07/17 - 10u20 Bron: afp/belga

© getty.

De Argentijnse voetbalvedette Lionel Messi is vrijdag in Rosario getrouwd met Antonella Roccuzzo, de moeder van zijn twee zonen.

De 30-jarige sterspeler van FC Barcelona en de één jaar jongere Roccuzzo kennen elkaar sinds 1996, sinds 2006 zijn ze een koppel. Ze zijn beiden geboren in Rosario en hebben twee zoontjes, Thiago (4) en Mateo (1).



Het huwelijk voltrok zich in het hotel Pullman City Center in Rosario. Messi en zijn vrouw presenteerden zich voor de fotografen en gaven elkaar een innige kus, zij in een lange witte jurk en hij in een grijs kostuum. Behalve de 157 geaccrediteerde journalisten waren er nog vele kijklustigen, die hoopten een glimp op te vangen van één van de vele sterren. Zo tekenden onder anderen Messi's (ex-)ploegmaats Luis Suarez, Jordi Alba, Cesc Fabregas, Samuel Eto'o, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi en Sergio Agüero present.



De bruiloft werd opgeluisterd met optredens van Shakira en Argentijnse en Uruguayaanse cumbiagroepen.