Duitsland verrast Spanje in finale en wint het EK onder 21

MH

30/06/17 - 23u00 Bron: Belga

© afp.

Duitsland heeft op het EK voor spelers onder de 21 jaar de titel gepakt. De jonge Mannschaft versloeg vandaag in de finale in het Poolse Krakau Spanje met 1-0.

Mitchell Weiser (40.), middenvelder van Hertha Berlijn, zette Duitsland iets voor de rust op voorsprong. Spanje ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar het kon de Duitse verdediging niet meer ontgrendelen. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz verdedigde stug en hield de nul.



Bij het favoriete Spanje konden topspelers als Marco Asensio (Real Madrid), Saul Niguez (Atlético Madrid), Hector Bellerin (Arsenal) en Gerard Deulofeu (van Everton via AC Milan terug naar Barcelona) het verschil niet maken.



Duitsland volgt op de erelijst Zweden op, dat het EK in 2015 won.