Chinese voetbalbond schorst ook Hulk en Villas-Boas

Door: redactie

30/06/17 - 11u58

© getty.

Hulk, één van de Braziliaanse sterren van de Chinese voetbalclub Sjanghai SIPG, en zijn Portugese coach Andre Villas-Boas worden door de Chinese voetbalfederatie (CFA) voor twee wedstrijden geschorst. Ze krijgen die sanctie omdat ze publiek hun steun hebben uitgesproken voor Oscar. Die lag door zijn gedrag in de wedstrijd van Sjanghai SIPG tegen Guangzhou aan de basis van een een grote vechtpartij op het veld en kreeg daarop een schorsing van acht wedstrijden.

De Chinese international Wu Lei kreeg eveneens twee matchen schorsing. De Chinese voetbalbond legde Sjanghai SIPG verder een boete van 13.000 euro op.



Oscar, die in januari van Chelsea naar Shanghai trok, raakte gefrustreerd tijdens een wedstrijd tegen Guangzhou en trapte de bal twee keer hard en opzettelijk tegen een tegenstander aan. Daarna ontstond een grote vechtpartij.



"Elke partij wil de zege, maar die kan je nooit behalen door de orde in het voetbal op te offeren of de regels te overtreden", aldus de CFA in een persbericht. "Laten we de regels, de scheidsrechters, de supporters, de tegenstanders en het spel respecteren. De federatie zal alle overtredingen streng blijven bestraffen."