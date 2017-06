Sunderland stelt Grayson aan als opvolger van Moyes

Bewerkt door: PL

De Brit Simon Grayson is de nieuwe coach van Sunderland. De 47-jarige Grayson ondertekende een contract voor drie seizoenen bij 'The Black Cats'. Grayson is de opvolger van David Moyes, die vorige maand opstapte na de degradatie uit de Premier League.