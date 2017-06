Jelle Van Damme en Roland Lamah stoten door in Amerikaans bekertoernooi

SW

Jelle Van Damme (LA Galaxy) en Roland Lamah (FC Dallas) hebben zich in het Amerikaanse bekertoernooi, de US Open Cup, geplaatst voor de kwartfinales. Van Damme en Galaxy klopten tweedeklasser Sacramento Republic met 2-0, Lamah en Dallas namen met 3-1 de maat van MLS-club Colorado Rapids.

Galaxy hield haar kapitein Jelle Van Damme tot aan de pauze op de bank, maar na rust mocht de Oost-Vlaming opdraven. De goals van Galaxy vielen, via Lassiter (47.) en Jamieson (49.), meteen na de pauze. In de kwartfinales nemen Van Damme en co het op tegen de San José Earthquakes, die de Seattle Sounders met 2-1 klopten.



Roland Lamah werd na 52 minuten naar de kant gehaald bij FC Dallas in haar achtste finale tegen Colorado Rapids. Na een penaltygoal van Diaz (1-0, 45.) vlak voor de pauze en een tegentreffer van Azira (1-1, 46.) vlak na rust, stond het op dat moment 1-1. Doelpunten van Hollingshead (57.) en Morales (89.) bezorgden de thuisploeg nadien alsnog een comfortabele zege. In de kwartfinales wacht voor Lamah en co Sporting Kansas City, dat met 0-2 ging winnen bij Houston Dynamo.