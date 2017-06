Na maandag de trouw vandaag de verjaardag: voor Kevin De Bruyne kan het deze week niet op

ODBS

Maandag stapte Kevin als 25-jarige in het huwelijksbootje met Michelle Lacroix. Vandaag wordt 'King Kev' 26. Een echte feestweek voor de Rode Duivel dus en om dat in de verf te zetten, heeft SportHouse Group -het social media-bedrijf achter Kevin De Bruyne- een compilatie over de 25-jarige KDB in elkaar gebokst.