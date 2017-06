Zes mensen vervolgd voor Hillsborough-drama uit 1989

XC

Jonge Liverpool-fans worden tegen het hek gedrukt vanwege het overvolle vak achter doel. © getty.

Zes mensen worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij de Hillsborough-ramp op 15 april 1989. 96 Liverpool-supporters, voornamelijk kinderen, kwamen destijds om het leven bij de halve finale van de FA Cup tussen Liverpool en Nottingham Forest in het Hillsborough-stadion in Sheffield.

Duckenfield. © reuters.

Duckenfield, politiechef ten tijde van de Hillsborough-ramp, wordt verantwoordelijk gehouden voor 95 van de 96 doden die op Hillsborough zijn gevallen. Hij zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. De vijf anderen - drie personen van de 'South Yorkshire Police', de advocaat van de 'South Yorkshire Police', en de man die verantwoordelijk was voor de veiligheid op Hillsborough - verschijnen op 9 augustus voor het Warrington Magistrates' Court.



In april 2016 kwam na een nieuw onderzoek, dat jarenlang duurde, naar buiten dat de schuld van de ramp bij de politie lag. De politie en een aantal kranten, waaronder The Sun, probeerden direct na de ramp de waarheid te verdraaien.



De politieagenten maakten in het Hillsborough-stadion extra poorten open om duizenden supporters naar binnen te laten. Daardoor ontstonden knelpunten, waardoor duizenden fans in de verdrukking raakten tegen de hekken aan de rand van het veld. Vorig jaar werd het drama, dat geldt als de grootste ramp in de Britse sportgeschiedenis, voor het eerst rechterlijk behandeld nadat de Britse justitie een nieuw onderzoek was gestart. De conclusie was toen dat falen van het korps tot de ramp heeft geleid.