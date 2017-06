Dopingjager McLaren: "Russisch voetbal wisselde urinestalen"

XC

28/06/17 - 12u31 Bron: Belga

Rusland had ook een apart dopingverdoezelingssysteem voor het Russisch voetbal, vermoedt onderzoeker Richard McLaren van het wereldantidopingbureau WADA. "Er was blijkbaar nog een depot met schone urine en die opslag werd gebruikt voor het voetbal", zegt hij in de uitzending van Sportschau op de Duitse ARD.