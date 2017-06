Lukaku dient kritische fans van antwoord: "Geen Chelsea-reclame, iedereen tevreden?"

DM

28/06/17 - 12u10

© @rlukaku.

video Romelu Lukaku heeft met een filmpje op Instagram gereageerd op een hardnekkig gerucht dat vorige week de ronde deed. De Rode Duivels speelde toen voor het plezier een partijtje 5 tegen 5 op een veld met Chelsea-panelen. De mallemolen werd op gang getrokken, maar daar verzet Lukaku zich nu dus tegen met een nieuwe Instagram-post.

Volgens heel wat volgers was het partijtje van Lukaku op een veld met Chelsea-reclame niet zo onschuldig, maar een voorbode van de op handen zijnde overgang van de Rode Duivel naar de club uit Londen.



Lukaku zelf zag er geen graten in, maar reageert nu toch enigzins gepikeerd op de geruchten met een nieuw filmpje op Instagram. "Kijk, ik ga hier in LA opnieuw een wedstrijdje spelen. Maar op een veld zonder Chelsea-borden. Iedereen nu tevreden? Bedankt."