Voetbalscheidsrechters straffen strenger bij het zien van slowmotionbeelden

Voetbalscheidsrechters bestraffen overtredingen strenger bij het zien van beelden in slow motion dan in "real time". Dat blijkt uit de doctoraatsstudie van Jochim Spitz aan het departement Bewegingswetenschappen van de KU Leuven. In een mededeling waarschuwt Spitz dat de complexiteit van het gebruik van videobeelden "nog danig onderschat wordt".

De onderzoeker vroeg 85 Europese scheidsrechters om 60 wedstrijdsituaties al dan niet te bestraffen zonder, met een gele of rode kaart. De helft van de situaties werd beoordeeld na het zien van de beelden "in real time", de andere helft in slow motion. Voor elke situatie maakte een panel van experts van de Europese voetbalbond UEFA een referentiebeslissing op.



"Bij fases waarvoor de referentiebeslissing geel is, gaf 20 procent van de scheidsrechter rood bij het zien van de beelden in slow motion. In 'real time' was dat maar 10 procent", aldus Spitz. Uit zijn onderzoek blijkt overigens dat bij het bekijken van slowmotionbeelden alleen fouten in woelige hoekschopsituaties accurater gespot worden.



De verklaring voor het onderscheid is volgens de Leuvense hoogleraar en "refereeing expert" Werner Helsen "dat overtredingen in slow motion doelbewuster overkomen". Om die reden mogen dergelijke beelden niet meer gebruikt worden als bewijsmateriaal in de rechtszaal.



De International Football Association Board (IFAB) heeft ondertussen richtlijnen geformuleerd voor het gebruik van slowmotionbeelden. "Die mogen alleen ingezet worden om te oordelen of een fout binnen of buiten het strafschopgebied gebeurt of om uit te maken waar op het lichaam van de tegenstander de tackle juist een impact had", aldus Helsen.