Fans zijn boos om beleid, dus zet eigenaar voetbalclub te koop

De Serie A-club Fiorentina wordt te koop aangeboden door de huidige eigenaars. Hun beslissing vloeit voort uit de ontevredenheid van de supporters, zo luidt het in een persbericht.

Fiorentina is sinds 2002 in handen van de familie Della Valle, ondernemers die het schoenenmerk Tod's lanceerden. "Het is het moment voor zij die van het paarse shirt houden en denken dat de club met meer succes geleid kan worden om zich bekend te maken", aldus de eigenaars, die naar eigen zeggen klaar zijn om concrete biedingen te ontvangen.



Protestspandoeken

Sinds enkele weken hekelen de supporters de manier waarop de familie Della Valle omspringt met de Florentijnse club. Zo zou Fiorentina binnenkort de bij de fans populaire spelers Federico Bernardeschi, Borja Valero en Nikola Kalinic van de hand doen. De voorbije week werden drie protestspandoeken opgehangen voor het Artemio Franchi-stadion. "Jullie zouden zelfs de rook van de kaarsen verkopen. Vertrek, Della Valle", was op één van de spandoeken te lezen.



'La Viola' sloot het seizoen 2016-2017 af op de achtste plaats, waardoor het volgend seizoen niet in Europa zal aantreden.