Doldwaze taferelen in 'La Bombonera', waar Boca Juniors 32ste landstitel vierden

YP

26/06/17 - 12u35

© reuters.

De Boca Juniors waren al zeker van hun 32ste landstitel in Argentinië, maar gisteravond hebben dat kampioenschap nog een keertje extra in de verf gezet. Ze haalden het in 'La Bombonera' voor de eigen aanhang met 2-1 van Union Santa Fe en het feestje dat na de zege losbarstte was dan ook niet min. Zo werden de geel-blauwe rookbommen en slingers niet gespaard en werd er op vele plaatsen in het stadion ook nog een keer Bengaals vuurwerk afgestoken. Zuid-Amerikaans voetbal, het blijft toch iets apart.

Lees ook Boca Juniors is voor 32e keer Argentijns landskampioen