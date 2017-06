Ronny Van Geneugden gaat met Malawi de boot in

Door: redactie

26/06/17 - 08u53 Bron: Belga

© belga.

Het Malawi van bondscoach Ronny Van Geneugden heeft in Zuid-Afrika zijn openingswedstrijd in groep A van de Cosafa Cup met 2-0 verloren van Tanzania. Na achttien minuten stond de eindstand al op het scorebord, na twee vroege treffers van Yahya Ramadhani (13. en 18.). In de andere wedstrijd in de groep won Angola met het kleinste verschil (0-1) van Mauritius, maandag tegenstander van Malawi op de tweede speeldag. Op 29 juni sluit Malawi de groepsfase af met het duel tegen Angola. Enkel de groepswinnaar stoor door naar de kwartfinales op de zeventiende editie van de Cosafa Cup, een toernooi voor landen uit het zuiden van het Afrikaanse continent.