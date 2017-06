Van Damme en Ciman verliezen in Major League Soccer

Door: redactie

Jelle Van Damme (LA Galaxy) en Laurent Ciman (Montreal Impact) kenden dit weekend weinig succes in de Major League Soccer (MLS). Allebei gingen ze met hun team onderuit.

Van Damme verloor met Galaxy met 1-2 van Sporting Kansas City. De bezoekers kwamen 0-2 voor langs Roger Espinoza (22') en Ike Opara (35'). In de tweede helft scoorde Dave Romney (77') de aansluitingstreffer, maar verder geraakte de thuisploeg niet. In minuut 81 kreeg Van Damme, die als centrale verdediger de hele match speelde, een gele kaart.



Ciman ging met Montreal Impact met 4-1 onderuit op het veld van Columbus Crew. Federico Higuain (17' en 88') was met twee treffers de held van de thuisploeg. Ook Kekuta Manneh (70') en Ola Kamara (72') vonden voor Columbus de weg naar de netten. Anthony Jackson-Hamel (19') trof raak voor de Canadezen. Net als Van Damme speelde ook Ciman 90 minuten centraal in de verdediging van zijn team.



LA Galaxy staat met 22 punten uit 16 matchen zesde in de Western Conference. Montreal is met 18 punten uit 15 wedstrijden elfde en laatste in de Eastern Conference.