Kroatische veteraan Olic hangt schoenen aan de haak

DM

24/06/17 - 18u35 Bron: Belga

© getty.

Ivica Olic maakt een einde aan zijn voetbalcarrière. De 37-jarige Kroaat speelde het afgelopen seizoen voor TSV 1860 München, maar kon met het team de degradatie uit de tweede Bundesliga niet verhinderen.

"Ik voel me klaar om mijn voetbalschoenen aan de spreekwoordelijke haak te hangen", zei Olic aan de Duitse krant Bild. "Ik denk dat ik kan stoppen met een proper geweten."



Olic pakte tijdens zijn carrière de landstitel in Kroatië (met NK Zagreb en Dinamo Zagreb), Rusland (met CSKA Moskou) en Duitsland (met Bayern München). In 2015 won de aanvaller met CSKA Moskou de UEFA Cup. Olic speelde 104 interlands voor Kroatië waarin hij twintig keer raak trof.