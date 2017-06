De mijlpalen van Messi: van eerste (wereld)goal tot aanstaand megahuwelijk

Thomas Lissens en Glenn Van Snick

24/06/17 - 09u40 Bron: AD.nl

© kos.

De tijden dat Lionel Messi als een jong veulen over het veld dartelde, zijn definitief voorbij. De Argentijnse superster moet zich vanaf vandaag officieel een dertiger noemen. Geen speler die de Europese voetbalfans de afgelopen jaren meer in vervoering bracht dan de op 24 juni 1987 in het Argentijnse Rosario geboren 'Vlo'. Enkele mijlpalen uit Messi's carrière op een rijtje:

Debuut met rugnummer dertig © ap. Slechts 17 jaar, 3 maanden en 22 dagen oud was Messi toen hij in oktober 2004 tijdens de beladen derby tegen Espanyol zijn debuut maakte in de hoofdmacht Barcelona. Hij mocht acht minuten voor tijd invallen voor Deco en droeg op dat moment rugnummer 30. Zijn eerste competitiegoal liet toen nog even op zich wachten. Dat doelpunt kwam er op 1 mei 2005 tegen Albacete, met een sublieme boogbal.



Eerste Ballon d'Or met 98,54% van de stemmen

Messi heeft vijf (FIFA) Ballon d'Ors in de kast staan, maar zijn eerste was zonder twijfel de bijzonderste. Messi kreeg maar liefst 98,54% van de stemmen (473/480). Niemand in de zestigjarige geschiedenis van deze prestigieuze prijs heeft ooit met zulke overmacht gewonnen. Lees ook Messi kan celstraf inwisselen voor boete

De waarheid achter de straffe rekening van zogezegd Messi in een Cabaret Club onthuld

Foto van Messi's knie maakt flink wat reacties los op de sociaalnetwerksites

Unieke treble met Barcelona Al snel maakte Messi een gewoonte van het winnen van prijzen met de 'Blaugrana'. In het seizoen 2008/09 veroverde Barcelona zelfs als eerste Spaanse club zowel de Champions League, de landstitel als de Copa del Rey. De Argentijn maakte dat jaar 38 goals. In het seizoen 2014/15, toen opnieuw de treble werd gepakt, waren dat er zelfs 58. Messi verzamelde tot dusver evenveel trofeeën met Barcelona als het aantal kaarsjes dat hij vandaag mag uitblazen: 30. De spelers van Barça vieren de treble na het seizoen 2014-2015. © Reuters.

Olympisch goud met Argentinië, rood na 42 seconden Messi met zijn gouden medaille in Peking. © DANIEL DAL ZENNARO. Met de Argentijnse nationale ploeg liep het voor Messi niet allemaal op rolletjes, maar omdat we de feestelijke stemming vandaag niet willen verstoren, leggen we de nadruk op het olympisch goud dat hij met zijn land veroverde op de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daar staan echter wel een verloren WK-finale en drie verloren Copa America-finales tegenover. Dus zijn ultieme verjaardagswens kunnen we wel raden.



Opvallend: Het debuut van Messi bij de Argentijnse nationale ploeg duurde slechts 42 seconden. Hij viel in, passeerde de Hongaar Vilmos Vanczak, werd aan het truitje getrokken en wrikte zich los met een armbeweging. Een slag volgens de scheidsrechter die hem prompt een rode kaart onder de neus duwde. Het is Messi's enige uitsluiting in zijn carrière tot nog toe.

Jongste speler met 100 CL-duels De Champions League en Messi is vanaf het begin een gouden combinatie gebleken. Met 28 jaar en 84 dagen werd de kleine baltovenaar twee jaar geleden de jongste speler ooit die honderd wedstrijden speelde op het kampioenenbal. Bovendien scoorde hij er meestal lustig op los. Alleen Cristiano Ronaldo blijft hem op dit moment voor in de eeuwige topscorerslijst. Messi won de Champions League tot dusver vier keer. © ap. Happy 30th birthday Lionel Messi!

⚽️

The greatest? pic.twitter.com/25hZnXscEf — Champions League (@ChampionsLeague) June 24, 2017

Al tien jaar aan de top Om te achterhalen hoe lang Messi al tot de absolute wereldtop behoort, is een blik op het FIFA-wereldelftal van het jaar voldoende. In 2007 stond de toen 20-jarige dribbelaar voor het eerst bij dit jaarlijks samengestelde sterrenensemble (een aanvalslinie vormend met Didier Drogba en Ronaldinho) om er tot op de dag van vandaag niet meer uit te verdwijnen. Slechts één speler behoort ook al een decennium lang bij de beste elf op de Europese velden: zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. Ronaldo en Messi, de eeuwige rivalen (al kunnen ze elkaars prestaties naar eigen zeggen wel degelijk smaken). © epa.

Vijfhonderd goals Slechts 577 wedstrijden had Messi nodig om de magische grens van 500 doelpunten in dienst van FC Barcelona te bereiken. Voor zijn jubileumtreffer koos hij een mooi moment uit: in blessuretijd van de Clásico tegen Real Madrid maakte hij in april van dit jaar de winnende (2-3). Inmiddels staat de teller al op 507 goals in alle competities. De fans van Barça vierden met Messi zijn 500ste goal. © epa.

Eerste speler met eigen pretpark Dat het niet gek genoeg kan als het om Messi gaat, blijkt uit de plannen om een volledig pretpark aan het voetbalgenie te wijden. Dat komt niet te staan in Barcelona of Argentinië en is ook geen vervanging voor een dagje Efteling. Het park, dat 42.000 vierkante meter groot wordt en twintig attracties omvat, zal verrijzen in China. Het moet de bezoeker onderdompelen in 'het universum van Messi.' Het "Messi Experience Park" zal meer dan twintig attracties tellen. © epa.