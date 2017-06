Koen Casteels tekent tot 2021 bij Wolfsburg: "Ik voel me hier thuis"

Bewerkt door: Glenn Van Snick

22/06/17 - 12u33 Bron: Belga

© photo news.

Koen Casteels heeft zijn contract bij VfL Wolfsburg verlengd tot 2021, zo bevestigt de Duitse eersteklasser vandaag op zijn website.

Casteels ruilde in januari 2015 Hoffenheim voor Wolfsburg, dat hem meteen uitleende aan Werder Bremen. Sinds de zomer van 2015 maakt hij deel uit van de A-kern en inmiddels is de invallersdoelman van de Rode Duivels een vaste waarde tussen de palen van Die Wölfe. Hij stond afgelopen seizoen 24 keer in doel bij Wolfsburg.



"Ik voel mij hier thuis en ik hoop de komende jaren met Wolfsburg nog heel wat te bereiken", zegt de bijna 25-jarige Casteels, die komend seizoen het rugnummer 1 erft van de Zwitser Diego Benaglio. Die verkaste naar Monaco. "Het belangrijkste is dat we opnieuw sportieve stabiliteit vinden. Zo'n seizoen zoals het vorige willen we niet meer beleven. Dat zijn we aan onszelf en de supporters verschuldigd."



VfL beëindigde de reguliere competitie als zestiende op achttien en moest play-offs spelen om het behoud te verzekeren.