Opvallend: Chinees olympisch team krijgt plaats in Duitse competitie

Door: redactie

22/06/17 - 09u45 Bron: Belga

De Chinese nationale ploeg voor spelers onder 20 wordt opgenomen in de Regionalliga van het Duitse voetbal. Op die manier krijgen de jongeren de kans zich klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Kicker en Bild melden vandaag dat de betrokken teams uit de Regionalliga Südwest, het vierde niveau, hun akkoord hebben gegeven om het Chinese team in hun competitie te integreren. Elke club krijgt een premie van 15.000 euro. Het project kadert in de samenwerking tussen de Duitse en Chinese voetbalbonden.



De competitie bestaat vandaag uit negentien ploegen, die elk twee speeldagen per seizoen bye zijn. Dat gat zou nu opgevuld worden door de Chinese selectie.



"Het is een geweldig idee", zegt Marc-Nicolai Pfeifer, topman van de Stuttgarter Kickers, in Bild. "We rollen graag de rode loper uit voor het Chinese olympische team."



De Duitse voetbalbond moet het project wel nog officieel goedkeuren.