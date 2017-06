"Ronaldo wil 15 miljoen euro betalen om einde te maken aan fraudezaak"

© photo news.

Cristiano Ronaldo is bereid om bijna 15 miljoen euro te betalen aan de Spaanse belasting, om een einde te maken aan de spraakmakende fraudezaak rond zijn persoon. Dat beweert de Spaanse televisiezender TVE. Bronnen voor het nieuws werden daarbij niet vermeld. Een woordvoerder van Ronaldo weigerde elk commentaar.

De 32-jarige Portugees zou hiermee een gebaar willen stellen. De geste moet evenwel niet worden gezien als een schuldbekentenis. Ronaldo is nog steeds van plan binnenkort voor de rechtbank te verklaren dat hij zijn verplichtingen tegenover de Spaanse fiscus steeds is nagekomen.



De openbaar aanklager in Madrid diende vorige week een aanklacht in bij de rechtbank tegen de Portugese topspits. De Wereldvoetballer van het Jaar zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 bewust voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. De situatie heeft er intussen toe geleid dat Ronaldo wil vertrekken bij Real Madrid omdat hij zich onvoldoende gesteund weet door het clubbestuur. Real-voorzitter Florentino Perez liet begin deze week verstaan dat van een vertrek van 'CR7' geen sprake is.