Angel Di Maria treft schikking van 2 miljoen euro met fiscus

21/06/17 - 17u08 Bron: anp/belga

De Argentijnse middenvelder Angel Di Maria heeft een schikking getroffen met de Spaanse belastingdienst in een fraudezaak. Volgens een rechtbank in Madrid betaalt de ex-speler van Real Madrid een bedrag van twee miljoen euro om de zaak af te handelen.

Di Maria, tegenwoordig in dienst van PSG, werd door de Spaanse fiscus verdacht van belastingontduiking voor een bedrag van 1,3 miljoen euro in de periode dat hij bij Real voetbalde (2010-2014). Het ging om niet betaalde belastingen voor inkomsten uit portretrechten. Hij had daarvoor een celstraf van acht maanden kunnen krijgen.



De schikking van Di Maria komt in een week waarin Spaanse aanklagers twee grote belastingfraudezaken naar buiten brachten. Zowel Cristiano Ronaldo als José Mourinho worden aangeklaagd voor het oplichten van de Spaanse fiscus.