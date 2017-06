Van Breukelen op 1 augustus weg bij Nederlandse voetbalbond : "Vertrek met goed gevoel"

Door: redactie

20/06/17 - 15u36

Hans van Breukelen vertrekt op 1 augustus bij de KNVB. De technisch directeur stapt na 13 roerige maanden zelf op bij de Nederlandse voetbalbond. "Het is mij onvoldoende gelukt onze ambities waar te maken."

Van Breukelen besloot zelf om op te stappen. De KNVB respecteert de keuze van Van Breukelen om te vertrekken. "Het is jammer, maar we gaan op een goede manier uit elkaar", aldus Jean-Paul Decossaux, de directeur commerciële zaken van de KNVB. "Hans heeft als technisch directeur het nodige in gang gezet binnen de bond en het voetbal, daar zijn we hem dankbaar voor." Van Breukelen bouwde het afgelopen jaar onder meer aan het plan Winnaars van Morgen, het plan dat het Nederlandse voetbal in de toekomst verder moet brengen."