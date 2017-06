Ook Mourinho heeft prijs: coach van Man United zou voor 3,3 miljoen aan belastingen hebben ontdoken

© afp.

Ook José Mourinho ontsnapt niet aan de Spaanse belastinginspecteurs. In navolging van Cristiano Ronaldo moet Mourinho zich binnenkort voor een Spaanse rechtbank verantwoorden. De Spaanse justitie diende vandaag een aanklacht van belastingfraude in tegen de Portugese coach van Manchester United. Mourinho, die van 2010 tot 2013 coach was van Real Madrid, zou in die periode voor 3,3 miljoen euro aan belastingen hebben ontdoken.



Vorige week werd Ronaldo, landgenoot van Mourinho, al aangeklaagd. De superster van Real Madrid zou de Spaanse fiscus tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro hebben opgelicht. Ronaldo en Mourinho hebben dezelfde zaakwaarnemer, de invloedrijke Jorge Mendes. Spaanse media melden vandaag dat Ronaldo zich op 31 juli voor de rechtbank komt verweren tegen de aanklacht. De viervoudige Wereldvoetballer van het Jaar beweert niets fout te hebben gedaan.